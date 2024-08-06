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Алла Пугачева может дать большой сольный концерт в России

Mash: певица Алла Пугачева планирует выступить с большим концертом в России

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Gennadii Usoev/Global Look Press

Певица Алла Пугачева планирует выступить с большим сольным концертом в России до конца года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У исполнительницы, утверждает издание, запланирован недельный визит на родину в конце августа. Как заявил каналу продюсер Сергей Дворцов, по приезде Пугачева вместе с командой собирается рассмотреть площадки для своего будущего концерта.

В Москве певица также планирует разобраться, почему ее семья не может оспорить статус иноагента Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) на протяжении двух лет. Она хочет повлиять на то, чтобы с супруга сняли статус иноагента.

Недавно сообщалось, что Пугачева может снова посетить Россию. Об этом сообщило mk.ru со ссылкой на близкий к народной артистке СССР источник. По словам инсайдеров, артистка может приехать в Россию с детьми от шоумена Максима Галкина Лизой и Гарри. В разговоре с близкими друзьями, обещая свой приезд, она якобы употребила местоимение «мы».

Галкин пока в Россию вернуться не может, поскольку ждет вердикта Верховного суда, где сейчас пытается обжаловать отказ в исключении его из реестра иноагентов.

Ранее Ургант анонсировал тур по Европе после отмены выступлений в России.

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