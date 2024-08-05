Звезда «Улиц разбитых фонарей» ответил на слухи об увольнении из Театра Российской армии

Актер Сергей Селин опроверг в беседе с изданием «Абзац» слухи о том, что его уволили из Театра Российской армии.

Селин назвал неправдой информацию о своем увольнении. Он уточнил, что находится на отдыхе.

4 августа Telegram-канал Shot сообщил, что 63 сотрудника Театра Российской армии лишились работы. Среди них были актеры, несколько репетиторов по актерскому мастерству и технике речи, экономисты, гардеробщики, реквизиторы, костюмеры.

Актер Николай Козак подтвердил, что с некоторыми работниками театра не стали продлевать договоры.

«Там могут быть разные причины, с каждым актером по этому поводу ведется отдельная беседа. Это обычное дело. Театр не богадельня. Никаких массовых увольнений и скандалов не было», — заявил артист.

Shot отмечал, что среди уволенных оказались народные артисты Александр Дик и Николай Лазарев.

Бывшая актриса Театра Российской армии Ксения Таран считает, что Дика и Лазарева вынудили написать заявление по собственному желанию. По мнению артистки, люди, которые отработали более 30 лет, не могли быть на срочных трудовых договорах.

Ранее в Петербурге отменили выступление Урганта на музыкальном фестивале.