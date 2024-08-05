Звезда «Кадетства» объяснил, почему отказался от гонок

Российский актер Александр Головин объяснил, почему отказался от участия в гонках. Его цитирует «Пятый канал».

На премьере фильма Владимира Сычева «В потоке трех стихий» звезда сериала «Кадетство» признался, что не занимал первых мест, а второе место считает обидным. Из-за съемок он не мог уделять много времени тренировкам.

«Даже третье, наверное, менее обидное, чем второе. Поэтому, если участвуешь, то нужно побеждать», — уверен Головин..

При этом актер заявил, что все равно считает, что является победителем — из-за этого качества, по мнению Головина, его супруга Александра Попова решила выйти за него.

«Когда супруга выбрала меня. Тогда я понял, что я победитель» — сказал он.

Попова и Головин сыграли свадьбу в 2023 году. Они познакомились на съемочной площадке, сыграв пару в документальном фильме о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве.

Накануне Головин высказался об участии в возможных съемках продолжения сериала «Кадетство».

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