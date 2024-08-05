«Вам бы в баню»: Земфира обратилась к депутату после слов о теннисистках из России

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) обратилась депутату Госдумы и олимпийской чемпионке Светлане Журовой после слов последней о теннисистках из России. Новый пост артистка опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Земфире не понравились слова Журовой о том, что теннисистки из РФ, выступающие под нейтральным флагом, завоевали серебряную медаль на Олимпиаде «для себя», а не для России.

«Лично я — иноагент и релокант — очень болела за наших девочек», — написала Земфира.

Певица поделилась уверенностью, что девушки выиграли медаль и за Россию, и за миллионы людей.

«А вам бы в баню, зло с себя смыть», — предложила звезда.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебро Олимпиады-2024 в Париже в парном турнире. В финальном поединке девушки уступили дуэту Ясмин Паолини и Сары Эррани.

Позже российским журналистам запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с олимпийскими медалями.