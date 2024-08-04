Продюсер рассказал о частных концертах Пугачевой за границей

Певица Алла Пугачева дает частные концерты за границей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на одного из продюсеров.

По словам продюсера, Пугачеву «никто не заказывает и не ждет» в России, но ее приглашают выступать за рубежом. Как он отметил, артистка пела в Израиле, на Кипре и в Прибалтике.

«Певица не любит частые перелеты, поэтому соглашается чаще петь там, где находится. А заказчику выходит дешевле – не приходится тратиться на частный самолет, и гонорар ниже: артистка уже тут, почему не приехать в ресторан или в особняк и не спеть», — заявил продюсер.

По данным kp.ru, на частных концертах Пугачевой запрещена съемка для социальных сетей – подобные просьбы указаны в приглашениях на мероприятия. Издание добавило, что, по слухам, в июле Примадонна выступила на семейном празднике бизнесмена из Риги за €200 тысяч (около 18,5 миллиона рублей по текущему курсу. – «Газета.Ru»).

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

Ранее певец Наджиев заявил о связи Пугачевой с бандитами.