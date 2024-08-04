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Дочь Заворотнюк рассказала, как остается стройной

Дочь Заворотнюк Анна назвала генетику секретом своей стройности

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anna_zavorotnyuk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Анна Заворотнюк назвала секретом своей стройности генетику. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Заворотнюк призналась, что ни в чем себе не отказывает.

«Ем, что хочу, и от десерта никогда не отказываюсь. И три-четыре часа до сна стараюсь ужинать», — поделилась блогерша.

В декабре 2022 года Заворотнюк переехала в Дубай. Она рассказывала, что уехала в другую страну из-за работы мужа. Девушка добавила, что не переживает из-за жизни в чужом государстве, так как находится там не одна, а с возлюбленным. Также дочь артистки призналась, что большое количество ее друзей тоже переехали в другую страну.

Заворотнюк рассказывала, что ей нравится жить в Дубае. Она сообщила, что любит этот город.

В июне 2024-го издание Super рассекретило личность супруга Анны Заворотнюк. По информации издания, ее мужем оказался 30-летний бизнесмен Тимур Исмаилов. Журналисты изучили его аккаунты в соцсетях и выяснили, что с 2013 по 2017 год он учился в университете Пейс в Нью-Йорке, где также обучалась Анна.

Ранее дочь Заворотнюк съездила на родину своей бабушки.

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