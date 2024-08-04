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Адель прервала свой концерт в Мюнхене ради просмотра женского забега

Певица Адель прервала свой концерт в Мюнхене ради просмотра олимпийского забега

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Певица Адель приостановила свой концерт в Мюнхене ради просмотра женского забега на 100 метров в финале Олимпиады. Об этом сообщает Deadline.

Во время трансляции команда Адель вывела трансляцию состязания на экран, чтобы посмотреть на забег легкоатлетки из США Ша'Карри Ричардсон. Финал выиграла представительница Сент-Люсии Жюльен Альфред. Спортсменка установила национальный рекорд, показав результат 10,72. Остальные места на подиуме достались американкам — Ша'Карри Ричардсон стала второй (10,87), а Мелисса Джефферсон — третьей (10,92).

Олимпийские игры 2024 года стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

В июне Адель выступила на 45-м юбилейном концерте в Лас-Вегасе в эксклюзивном платье от российского бренда Valentin Yudashkin. Наряд создавался под руководством дочери Валентина Юдашкина Галины. Дочь модельера на данный момент работает креативным директором бренда.

Ранее лидер группы «Мираж» раскритиковал Олимпиаду в Сочи.

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