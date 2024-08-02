Сати Казанова отсудила 614 тысяч рублей за отмену шоу в день траура по «Крокусу»

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск певицы Сати Казановой против организаторов ее несостоявшегося концерта ООО «Сикс». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Концерт экс-участницы «Фабрики звезд» должен был пройти в клубе «Баунс» 24 марта. В этот день президент России Владимир Путин объявил общероссийский траур по жертвам теракта в торговом центре «Крокус Сити Холл». Казанова подала иск на юрлицо организаторов ООО «Сикс» с требованием вернуть 614 тысяч рублей за аренду клуба. Артистка уточняла, что возвращение суммы было предусмотрено по условию договора.

Суд признал, что организаторы получили «неосновательное» обогащение, и постановил вернуть артистке всю сумму.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее беременную Сати Казанову экстренно госпитализировали.