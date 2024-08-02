Адвокат раскрыл подробности развода Алсу с супругом

Адвокат Александр Добровинский сообщил в беседе с teleprogramma.pro, что бракоразводный процесс певицы Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова, находится на этапе, когда суд дал cрок для примирения сторонам.

Добровинский, выступающий в качестве адвоката Абрамова, отметил, что предприниматель хочет воссоединиться с женой.

«Примерно во второй половине августа они должны понять, хотят они сохранить брак или нет», — рассказал адвокат.

27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем. 28 мая сообщалось, что причиной расставания певицы с бизнесменом могли стать измены супруга.

24 июня Алсу намекнула, что подозрения о романе ее бывшего мужа с моделью Анастасией Решетовой правдивы. Она оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

27 июля адвокат Алсу Андрей Крючков усомнился в возможности сохранить брак певицы. Он заявил, что пока «не видит перспектив» на примирение. При этом Добровинский отмечал, что для его клиента главное — здоровье детей.

Ранее сообщалось, что Алсу не пускали в квартиру из-за развода с Яном Абрамовым.