Сформулировано обвинение против «королевы марафонов» Блиновской

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении «королевы марафонов» Елены Блиновской. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного ведомства.

Блогер обвиняется по трем статьям: «Уклонение от уплаты налогов», «Отмывание денег» и «Неправомерный оборот средств платежей».

По версии следствия, доход Блиновской как индивидуального предпринимателя превысил 150 млн руб., из-за чего она утратила право на применение упрощенной системы налогообложения.

Сотрудники прокуратуры считают, что Блиновская вместе с мужем Алексеем решили занизить доходы. Пара начала поэтапное предоставление в налоговую деклараций с некорректными данными.

В прокуратуре указали на то, что блогер уклонилась от уплаты налогов в общей сумме свыше 906,6 млн руб. При этом в ведомстве уточнили, что Блиновские легализовали свыше 716 млн руб.

После вручения Блиновской обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Савеловский суд Москвы. Обвиняемая продолжит содержаться под стражей.

До этого адвокат обвиняемой Наталия Сальникова сообщила, что Блиновскую могут отпустить из СИЗО и закрыть уголовное дело после уплаты всей суммы, которую она задолжала налоговой.

Ранее стало известно, что мужу Блиновской пришлось бы воевать 395 лет для выплаты долгов.