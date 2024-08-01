Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сформулировано обвинение против «королевы марафонов» Блиновской

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Блиновской

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении «королевы марафонов» Елены Блиновской. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного ведомства.

Блогер обвиняется по трем статьям: «Уклонение от уплаты налогов», «Отмывание денег» и «Неправомерный оборот средств платежей».

По версии следствия, доход Блиновской как индивидуального предпринимателя превысил 150 млн руб., из-за чего она утратила право на применение упрощенной системы налогообложения.

Сотрудники прокуратуры считают, что Блиновская вместе с мужем Алексеем решили занизить доходы. Пара начала поэтапное предоставление в налоговую деклараций с некорректными данными.

В прокуратуре указали на то, что блогер уклонилась от уплаты налогов в общей сумме свыше 906,6 млн руб. При этом в ведомстве уточнили, что Блиновские легализовали свыше 716 млн руб.

После вручения Блиновской обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Савеловский суд Москвы. Обвиняемая продолжит содержаться под стражей.

До этого адвокат обвиняемой Наталия Сальникова сообщила, что Блиновскую могут отпустить из СИЗО и закрыть уголовное дело после уплаты всей суммы, которую она задолжала налоговой.

Ранее стало известно, что мужу Блиновской пришлось бы воевать 395 лет для выплаты долгов.

Все новости на тему:
Дело Блиновской
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами