«Троицу» Рублева переместили в капсулу повышенной надежности

Икону «Троица», написанную Андреем Рублевым, переместили в новую киот-капсулу повышенной надежности, которую произвели в Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Троице-Сергиевой лавре, где находится икона.

«Икона уже стоит в новой капсуле. Все сделали ювелирно. Капсула улучшенная, соответствует всем требованиям», — сказал источник.

«Троица» была написана Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Однако в 1929 году власти изъяли образ и передали его на хранение в Государственную Третьяковскую галерею. Вернуть икону Русской православной церкви (РПЦ) решили только в 2023 году, когда президент РФ Владимир Путин дал соответствующее распоряжение.

В результате в июле того года образ направили в Центр Грабаря для реставрации, а 5 января 2024 года доставили в храм Христа Спасителя. 25 июля икону установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Образ вернули на его историческое место. На этом фоне в соборе прошла праздничная литургия.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, о чем надо молиться перед иконой «Троица».