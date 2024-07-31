Харламов рассказал об интересе к караоке и компьютерным играм

Юморист и телеведущий Гарик Харламов признался, что, помимо творчества, он занимается развитием своего караоке. Об этом комик рассказал в интервью kp.ru.

Помимо этого, у него также есть сеть кафе с хот-догами, добавил юморист.

«Поэтому развиваемся еще в этих направлениях, пытаясь для себя всегда открывать что-то новое. Сейчас также начал пристально смотреть на игровой мир, возможно, попробую что-то с игрушками сделать», — добавил он.

По его словам, страсть к компьютерным играм он начал испытывать еще с детства. Харламов уточнил, что сейчас ему нравится игра Assassin's Creed.

Накануне в пресс-службе телеканала ТНТ сообщили, что Гарик Харламов был назначен креативным продюсером проекта. На новой должности Харламов будет отвечать за творческую подготовку выпусков Comedy Club, включая организацию работы сценаристов, контроль за написанием материалов и определение актуальных тем. Сам Харламов отметил, что новые обязанности станут «бонусом» к его роли резидента шоу.

Ранее Харламов рассказал о своем назначении на должность креативного продюсера Comedy Club.