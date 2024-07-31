Харламов рассказал о планах на вторую часть фильма «Теща» с Гузеевой

Юморист и телеведущий Гарик Харламов признался, что зрителей «будет чем удивить» во втором фильме «Теща», где он и Лариса Гузеева исполняют главные роли. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

«Но опять же не могу раскрывать детали. На примере первой части была проведена работа над ошибками. И если первый фильм шел у нас на первой скорости, то сейчас мы врубаем уже третью. Вот так, наверное, если с машиной сравнивать», — подчеркнул юморист.

По его словам, он является почти соавтором второй части. Он отметил, что его постараются сделать «лучше, интереснее и веселее». Харламов также добавил, что они продолжают общаться с Гузеевой после выхода первой части картины.

В конце декабря 2023 года сообщалось, что кассовые сборы фильма «Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым перевалили за полмиллиарда рублей. Общие сборы фильма Аскара Узабаева, стартовавшего в прокате 30 ноября 2023 года, составили 521 миллион рублей.

В центре сюжета фильма — начальница ЖКХ Ольга Николаевна (Гузеева), которая держит в железных рукавицах семью и выдвигает претензии к зятю (Харламов). В картине также сыграли Александр Лыков, Настасья Самбурская, Марк Богатырев, Никита Тарасов и другие.

Ранее Харламов рассказал о своем назначении на должность креативного продюсера Comedy Club.