Иракли возмутился запрету на свой въезд в Латвию

Певец Ираклий Пирцхалава (Иракли) возмутился в беседе с kp.ru запрету на въезд в Латвийскую Республику.

Иракли уточнил, что у него был запланирован концерт 2 августа в рижском клубе «First Club». Артист назвал неприятной ситуацию, так как из-за запрета не сможет провести выступление. Он считает поведение правительства Латвии странным. Певец заявил, что не говорит и не поет о политике, но все равно попал под санкции.

«Я абсолютно удивлен! И это ваша европейская свобода и толерантность? Почему мы должны быть толерантными только к ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)? А к артистам, которые работают и в России, и в Грузии, и в других странах мира? Чего они боятся, вот вопрос. К чему я могу призывать: к революции, свергнуть правительство Латвии? Это же смешно!» — рассказал Пирцхалава.

30 июля министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что внесла Пирцхалаву в список нежелательных лиц для Латвийской Республики. Певцу запретили въезд в страну на неопределенный срок. Решение было принято в соответствии со статьей 61 части 2 закона об иммиграции Латвии.

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