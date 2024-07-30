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Мать Децла ответила на сомнения в его отцовстве

Мать Децла заявила, что певец точно является отцом Тони

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Мать рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) Ирина Толмацкая ответила на сомнения в отцовстве артиста. Ее цитирует kp.ru.

В недавнем интервью журналистке Лауре Джугелии отец Децла продюсер Александр Толмацкий заявил, что Тони вообще не похож на отца, и он якобы до сих пор сомневается, чей это сын.

«Тони внешне похож и на маму, и на папу. Но голос, манеры и походка — абсолютно папины. Уж я это точно знаю», — заявила Ирина Толмацкая.

Кирилла Толмацкого не стало 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске из-за сердечной недостаточности. Артисту было 35 лет.

Кроме того, в новом интервью Ирина Толмацкая сравнила своего бывшего мужа с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским (1946-2022). Она объяснила, что, как и политик, Толмацкий на все реагирует крайне эмоционально.

Ранее режиссер Алексей Учитель рассказал, что его дочь Анна Пересильд стала отказывать фанатам в фотографиях.

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