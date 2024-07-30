«Фикбук» убрал все запрещенные материалы после ограничений Роскомнадзора

Сайт фанфиков «Фикбук» («Книга фанфиков») убрал для пользователей из РФ все запрещенные материалы после ограничений Роскомнадзора. Об этом сообщается в Telegram-канале сайта.

«Мы сделали все необходимые изменения, чтобы «Фикбук» соответствовал законам РФ. На данный момент мы ждем, когда изменения пройдут проверку в РКН», — написали авторы поста.

Проверка, добавили администраторы, может занять некоторое время. Для пользователей из других стран сайт будет работать без изменений.

«Мы ценим вашу поддержку и продолжаем работать, чтобы «Фикбук» оставался любимым местом для творчества, — заключили авторы поста.

В середине июля Роскомнадзор заблокировал доступ к крупнейшей русскоязычной площадке фанфиков. До этого ведомство обращалось к владельцам ресурса с требованием удалить с сайта ЛГБТ-контент («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). В ведомстве отмечали, что на ресурсе, 75% посещения которого происходит с российских адресов, размещено большое количество разделов на тему ЛГБТ. Тем не менее, несмотря на требования регулятора, администрация сайта либо игнорировала их, либо переносила информацию с одних страниц на другие.

Ранее группа «Кровосток» заявила, что оспорит решение Роскомнадзора о блокировке альбома.