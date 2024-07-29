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Олег Газманов пообещал, что зрители запомнят его летний концерт на ВДНХ

Певец Газманов отметит день рождения большим летним концертом на ВДНХ

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Тимур Ханифаев

Народный и заслуженный артист России Олег Газманов отметит день рождения большим летним концертом на ВДНХ. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба артиста.

Большой летний концерт Газманова пройдет в Зеленом театре ВДНХ 16 августа и станет первым сольным концертом исполнителя на этой площадке.

Артист пообещал исполнить самые известные и любимые публикой композиции, а также новые песни.

«Я и моя группа «Эскадрон» постараемся сделать так, чтобы все запомнили этот концерт на ВДНХ. Выступать на открытом воздухе и в помещении — это совершенно разные по энергетике концерты. На открытых площадках происходит более интенсивный обмен энергиями, люди там сразу раскрепощены», — делится Газманов.

На главной сцене ВДНХ Газманов выступал несколько раз в составе различных гала-концертов, а также проводил творческий вечер, где его песни пели победители проекта «Родники» и исполнители из проекта «Таврида». Кроме того, ВДНХ для него связан с детскими воспоминаниями — здесь он гулял, гостя у родных в Москве.

«Я практически каждый день перелезал через забор. Исследовал огромную территорию выставки и посещал великолепные павильоны. И это ощущение праздника и новые знания остались со мной на всю жизнь!» — признается он.

22 июля Олегу Газманову исполнилось 73 года.

Недавно артист назвал себя «кавалером всех санкций».

Ранее продюсер оценил шансы певицы Натали вернуться на сцену после трагедии с мужем.

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