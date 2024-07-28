Успенская поддержала Алсу в разводе с Яном Абрамовым

Певица Любовь Успенская встала на сторону певицы Алсу в бракоразводном процессе с бизнесменом Яном Абрамовым. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

70-летняя Успенская выходила замуж четыре раза. В 2021 году она выиграла суд у своего последнего супруга, бизнесмена Александра Плаксина, по делу о разделе совместно нажитого имущества.

По словам Успенской, ей знакома ситуация, в которой сейчас находится Алсу.

«Пока я была замужем, меня все время давили, давили. А как только я избавилась от этого, то и жить стало легче, появился кислород, начала петь», — рассказала артистка.

По мнению Успенской, Алсу на фоне развода расцвела. Более того, у нее появились силы на творчество.

«Я смотрю, что она сейчас воспряла. Мне кажется, что почувствовала свободу. Ее стало больше видно по телевизору. Я желаю Алсу успеха», — добавила певица.

Ранее Алсу не смогла попасть в квартиру из-за ограничений Яна Абрамова.