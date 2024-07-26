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В театре Полунина отрицают обвинения композитора Гласса в пиратстве

В Севастопольском театре после обвинений композитора Гласса заявили, что не нарушают закон

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IMAGO/Global Look Press

Американский композитор-минималист Филип Гласс обвинил театр оперы и балета в Севастополе в незаконном использовании своей музыки в балете «Грозовой перевал». В пресс-службе театра «Газете.Ru» заявили, что авторские права не нарушают.

«Официально заявляем, театр действует в рамках российского законодательства. Незаконного использования авторских прав не допускаем», — ответили в театре на просьбу прокомментировать позицию композитора.

29 и 30 июля 2024 года театр собирается показать премьеру балета «Грозовой перевал», основанного на романе Эмили Бронте. Ведущие партии исполнят Ксения Рыжкова и Сергей Полунин, который также является директором театра. На афише балета указано, что в постановке используется музыка Филипа Гласса.

Сам композитор рассказал, что театр ставит балет «Грозовой перевал» с использованием его музыки и имени без разрешения.

«Я не давал никакого разрешения на использование своей музыки в балете или использование моего имени в рекламе и промо балета. Использование моей музыки и моего имени без моего согласия является нарушением Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений, которую подписала Российская Федерация. Это акт пиратства», — написал он.

Филип Гласс — влиятельный композитор-минималист, автор множества опер, симфоний и музыки к фильмам. Его произведения звучат в таких номинированных на «Оскар» фильмах, как «Часы» Стивена Долдри и «Левиафан» Андрея Звягинцева.

Ранее российский артист Полунин заявил, что с гордостью носит тату с гербом Украины.

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