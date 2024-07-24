Адвокат Яна Абрамова назвал его главную цель при разводе с Алсу

Новым адвокатом бизнесмена Яна Абрамова по разводу с певицей Алсу и разделу имущества стал Александр Добровинский, пишет Starhit.

«Некоторое время назад к нам в бюро обратился Ян Абрамов, мы подписали документы, и теперь я буду представлять его интересы в суде. Он сказал, что на первом месте для него — спокойная жизнь детей, и если не получится сохранить семью, то важно сохранить здоровье и благополучие детей. Это для него в приоритете», — отметил Добровинский.

Алсу вышла замуж за Абрамова в 2006 году. У них трое детей — 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. По словам Алсу, дети сильно переживают из-за развода родителей.

Адвокат Александр Добровинский представлял интересы многих российских звезд, в частности, недавно он защищал Филиппа Киркорова в суде против певицы Любови Успенской и выиграл спор.

В мае 2024 года Алсу подала на развод с Яном Абрамовым. Официально причина расставания не была озвучена, однако, сама певица намекнула на правдивость слухов о романе экс-супруга с моделью Анастасией Решетовой. Исполнительница оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой бывшей жены Тимати о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

Ранее певица Алсу заявила, что Ян Абрамов покупал голоса на шоу для дочери Микеллы.