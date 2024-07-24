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Переехавший в Израиль сценарист «Вечернего Урганта» пожаловался на трудности

Комик Виноградов заявил, что в Израиле трудно работать на русском языке

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vavelpinogradov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Переехавший в Израиль российский комик, сценарист шоу «Вечерний Ургант» Павел Виноградов пожаловался на трудности в новой стране. Своим опытом он поделился в эфире «Лучшего радио Израиля» на YouTube.

За полтора года жизни в Израиле, отметил Виноградов, он не смог овладеть ивритом, поскольку не посещал языковую школу. Ведущий предпочитает работать исключительно на русском языке, однако такие выступления сложно организовать.

«Очень непросто здесь получить работу на родном языке. Потому что я сценарист, я, можно сказать, филолог», — сказал он, добавив, что бюджеты на русскоязычную аудиторию в стране выделяются небольшие.

Сейчас Виноградов живет на сделанные ранее накопления.

Накануне продюсер Сергей Лавров заявил, что артисты Лайма Вайкуле и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) исполнили во время своих выступлений за рубежом композиции на украинском языке, чтобы заработать денег.

Ранее Лолиту потребовали проверить на соответствие традиционным ценностям.

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