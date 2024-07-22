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Певцу Shaman присвоили звание заслуженного артиста России

Путин своим указом присвоил певцу Shaman звание заслуженного артиста России

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Павел Бедняков/РИА Новости

Певцу Shaman (Ярослав Дронов) присвоили звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить почетные звания: «Заслуженный артист Российской Федерации»... Дронову Ярославу Юрьевичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — сказано в документе.

19 июля у посольства США в Москве прошел митинг-концерт Shaman. Исполнитель связал это мероприятие с блокировкой своего YouTube-канала и борьбой с цензурой. Он исполнил несколько своих песен, в том числе «Я русский», а также представил композицию «Душа нараспашку» и клип на нее. На здание посольства Соединенных Штатов спроецировали российский триколор.

В июле американская компания Google заблокировала YouTube-канал Дронова. Певец объяснил это тем, что он русский.

В 2013 году Дронов выступал на шоу «Фактор А», а в 2014 году — в проекте «Голос». В 2020 году артист взял сценический псевдоним Shaman. Певец стал известен по композициям патриотической тематики.

Ранее Shaman заявил, что его музыку не надо навязывать.

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