Певцу Shaman присвоили звание заслуженного артиста России

Певцу Shaman (Ярослав Дронов) присвоили звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить почетные звания: «Заслуженный артист Российской Федерации»... Дронову Ярославу Юрьевичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — сказано в документе.

19 июля у посольства США в Москве прошел митинг-концерт Shaman. Исполнитель связал это мероприятие с блокировкой своего YouTube-канала и борьбой с цензурой. Он исполнил несколько своих песен, в том числе «Я русский», а также представил композицию «Душа нараспашку» и клип на нее. На здание посольства Соединенных Штатов спроецировали российский триколор.

В июле американская компания Google заблокировала YouTube-канал Дронова. Певец объяснил это тем, что он русский.

В 2013 году Дронов выступал на шоу «Фактор А», а в 2014 году — в проекте «Голос». В 2020 году артист взял сценический псевдоним Shaman. Певец стал известен по композициям патриотической тематики.

Ранее Shaman заявил, что его музыку не надо навязывать.