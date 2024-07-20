Алсу о переживаниях на фоне развода: «Время лечит»

Певица Алсу поделилась с журналистами своими переживаниями на фоне развода с супругом Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Она призналась, что время лечит и отметила, что уже «научилась жить» после расставания с мужем. Ей помогают справиться с тяжелом периодом поклонники и карьера.

«В 40 лет жизнь только начинается! Все поддерживают, как могут», — заявила знаменитость.

В мае 2024 года Алсу подала на развод со своим мужем Яном Абрамовым. Через месяц певица намекнула на правдивость слухов о романе супруга с Анастасией Решетовой. Исполнительница оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой модели о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». Артистка публично назвала любовницу Абрамова девушкой древнейшей профессии.

В начале июля певец Алексей Чумаков призвал Алсу помириться с мужем. Он уверил, что супруг исполнительницы не состоит в новых отношениях.

Ранее Лолита перепела Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) на своем концерте в Петербурге.