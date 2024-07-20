Паша Техник сорвал свой концерт в Казани: «Бегает от меня по улице и кричит»

Рэпер Паша Техник не пришел на свое выступление в клубе Bazzar в Казани. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Он приехал в республику Татарстан, заселился в отеле, а затем пропал. Организаторы выступления искали музыканта на улицах города.

«Я очень старался привезти Техника и сделал все, что мог. Но, к сожалению, сейчас он убегает от меня по улице и кричит, что ему на все наплевать», — признался один из них.

В итоге рэпера нашли в нетрезвом состоянии. В опубликованном Telegram-каналом ролике, Техник невнятно говорил, сидел посреди проезжей части и едва держал себя на ногах.

На видео рэпер пообещал, что вернет деньги за выступление. После случившегося концерт Техника «на всякий случай» отменили в Челябинске.

Прошлым летом Техник проходил реабилитацию после лечения от наркотической зависимости. Его поместили в рехаб на фоне ряда публичных происшествий: в ноябре 2022 года музыкант дважды потерял сознание на улице, а до этого он впадал в кому из-за передозировки.

Позднее супруга Техника Ева Карицкая сообщала в Telegram-канале, что музыкант вернулся к запрещенным веществам после нескольких месяцев трезвой жизни.

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