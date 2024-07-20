Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Паша Техник сорвал свой концерт в Казани: «Бегает от меня по улице и кричит»

Рэпер Паша Техник не пришел на свой концерт в Казани и убежал от организаторов

close
100%
/evaevakaritskayaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Паша Техник не пришел на свое выступление в клубе Bazzar в Казани. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Он приехал в республику Татарстан, заселился в отеле, а затем пропал. Организаторы выступления искали музыканта на улицах города.

«Я очень старался привезти Техника и сделал все, что мог. Но, к сожалению, сейчас он убегает от меня по улице и кричит, что ему на все наплевать», — признался один из них.

В итоге рэпера нашли в нетрезвом состоянии. В опубликованном Telegram-каналом ролике, Техник невнятно говорил, сидел посреди проезжей части и едва держал себя на ногах.

На видео рэпер пообещал, что вернет деньги за выступление. После случившегося концерт Техника «на всякий случай» отменили в Челябинске.

Прошлым летом Техник проходил реабилитацию после лечения от наркотической зависимости. Его поместили в рехаб на фоне ряда публичных происшествий: в ноябре 2022 года музыкант дважды потерял сознание на улице, а до этого он впадал в кому из-за передозировки.

Позднее супруга Техника Ева Карицкая сообщала в Telegram-канале, что музыкант вернулся к запрещенным веществам после нескольких месяцев трезвой жизни.

Ранее Юлия Савичева назвала свой «красный флаг» в мужчинах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами