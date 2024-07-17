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Алсу анонсировала первый концерт на фоне развода: «Я решилась»

Певица Алсу рассказала, что решилась дать первый концерт на фоне развода

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Алсу сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что проведет первый сольный концерт на фоне развода с супругом Яном Абрамовым.

Исполнительница сопроводила анонс фразой: «Я решилась». Мероприятие пройдет 16 октября 2024 года в Московском Международном Доме Музыки. Знаменитость выйдет на сцену вместе с симфоническим оркестром.

Алсу подала заявление на развод с мужем бизнесменом Яном Абрамовым в мае 2024 года. Через месяц певица намекнула на правдивость слухов о романе экс-супруга с моделью Анастасией Решетовой. Исполнительница оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой модели о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». Артистка публично назвала любовницу Абрамова девушкой древнейшей профессии.

Звезда в 2006 году вышла замуж за Абрамова, который сделал ей предложение через месяц после знакомства. Алсу признавалась, что родители настороженно отнеслись к такому решению, но не стали препятствовать ее браку. У экс-супругов трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.

Ранее бывшего мужа Нюши не пустили в самолет до Испании.

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