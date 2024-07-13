Ксения Бурда возмутилась слухам о романе с бывшим мужем Алсу

Модель Ксения Бурда опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее была любовная связь с бывшим мужем Алсу, бизнесменом Яном Абрамовым.

Бурда уточнила, что не знакома с Абрамовым. Более того, по словам модели, она никогда не разговаривала с бизнесменом.

«Ни разу в жизни! И не существует таких денег в мире, за которые бы начала, это просто невозможно! Я думаю, причины всем видны? Больше не буду комментировать ни в каком ключе. Всем спасибо», — заявила Бурда.

27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем. 28 мая сообщалось, что причиной расставания певицы с бизнесменом могли стать измены мужа.

24 июня Алсу намекнула, что подозрения о романе ее бывшего мужа, предпринимателя Яна Абрамова, с моделью Анастасией Решетовой правдивы. Она оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

19 июня Решетова сообщила, что состоит в отношениях уже на протяжении трех лет. Она заявила, что «желтая пресса задолбала» сочинять истории про ее жизнь.

Ранее певица Овсянникова заявила, что нельзя винить только Решетову в разводе Алсу.