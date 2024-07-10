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Виктория Боня заявила о гениальности Кологривого

Блогерша Виктория Боня заявила, что Кологривый гениально сыграл в «Слове пацана»

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Блогерша и телеведущая Виктория Боня похвалила в шоу «Злые языки» актерские способности Никиты Кологривого.

Боня призналась, что единственный, кого отметила в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», — это Кологривый. Она назвала гениальной его актерскую игру в проекте. По словам блогерши, персонаж Кологривого, Кащей, очень сильно ее бесил и раздражал.

Никита Кологривый стал известен после серии скандалов с ним. В январе артист раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

Ранее Кологривый признался, что не возбудился при эротической сцене с Самбурской.

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