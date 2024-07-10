Пригожин о разводе Алсу: «Есть свои скелеты в шкафу»

Продюсер Иосиф Пригожин признался в беседе с RTVI, что новость о разводе Алсу с Яном Абрамовым стала для него неожиданностью.

«Понимаете, у каждой семьи есть свои скелеты в шкафу. Какие у них скелеты в шкафу — мы не знаем», — подчеркнул он.

По словам продюсера, он воспринимает Алсу как очень дорогого его семье человека. Пригожина удивило то, что артистка публично начала делиться деталями развода. Он добавил, что исполнительницу всегда отличала скромность и деликатность.

«Видимо, чаша терпения была переполнена», — предположил Пригожин.

Алсу подала на развод с Яном Абрамовым в мае 2024 года. Через месяц певица намекнула на правдивость слухов о романе супруга с Решетовой. Исполнительница оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой модели о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». Артистка публично назвала любовницу Абрамова девушкой древнейшей профессии.

Недавно в СМИ появилась информация о новом возлюбленном Алсу. Источник издания kp.ru заявил, что певица уже «нашла новую любовь», а с супругом она уже давно не живет.

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