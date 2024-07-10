В СМИ появилась информация о новом возлюбленном Алсу

Певица Алсу нашла нового возлюбленного после расставания со своим супругом Яном Абрамовым. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

«Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь», — заявил инсайдер.

По словам источника, именно поэтому Абрамов решил отдать после развода 2,5 млрд рублей активами и имуществом. Он хочет, чтобы деньги в последующем достались детям, а не избраннику певицы. Сама исполнительница планирует забрать эту сумму деньгами. При этом источник не исключил, что Алсу хочет получить от Абрамова больше предложенной им суммы.

27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем. 28 мая сообщалось, что причиной расставания певицы с бизнесменом могли стать измены мужа. Позже Алсу намекнула, что подозрения о романе ее бывшего мужа с моделью Анастасией Решетовой правдивы.

А спустя месяц муж Алсу отказался разводиться с певицей. Он заявил, что готов отдать ей 2,5 млрд рублей. По итогу суд отложил разбирательство по делу на два месяца. 7 июля Алсу подала иск против супруга о разделе совместно нажитого имущества.

Ранее Боня поддержала Алсу на фоне развода.