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Потомок Толстого стал генеральным директором музея памяти писателя

Писатель Владимир Толстой возглавил Государственный музей Л. Н. Толстого

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Экс-советник президента России по вопросам культуры, праправнук Льва Толстого Владимир Толстой назначен генеральным директором Государственного музея Л. Н. Толстого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкульт России.

Отмечается, что приказ о назначении подписала министр культуры Ольга Любимова. К работе Толстой приступает уже 9 июля.

В конце мая стало известно, что Владимир Путин освободил Толстого от должности своего советника по культуре. Соответствующий указ, подписанный российским лидером, опубликовали на официальном портале правовой информации.

В 2022 году Толстой рассказывал, что снимет большой сериал о своем предке. Он признавался, что собирается в нем рассказать, «откуда взялся» писатель: немного рассказать о его родителях, дедах, бабушках, каковы этапы его становления.

«Пять сезонов — пять лет. Моя идея заключается в том, чтобы к 2028 году снять все целиком и каждый год выдавать по 12 серий, начиная где-то с 2024-го», — заявлял он.

В сериале задумывалось 60 часовых эпизодов.

Ранее Алла Пугачева опубликовала пост об обстреле детской больницы в Киеве.

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