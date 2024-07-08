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Звезда «Папиных дочек» рассказал, как относится к продолжению сериала

Актер Самойленко заявил, что плохо относится к продолжению «Папиных дочек»

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Максим Судоргин

Актер Александр Самойленко-старший признался, что сыграл в продолжении сериала «Папины дочки» лишь после уговоров. Его слова передает aif.ru.

«Плохо [отношусь к продолжению]. Но меня уговорили сняться там в одном эпизоде. Считаю, что нельзя входить в одну реку дважды», — заявил он.

Самойленко в оригинальном ситкоме играл стоматолога Андрея Антонова. В апреле 2023 года артист признавался, что считал «Папины дочки» провальным проектом. Актер добавлял, что из коллег по оригинальному составу шоу чаще всего общается с Нонной Гришаевой и Татьяной Орловой.

«Из тех вещей, в которых я снимался, могу выделить два проекта, за которые мне не стыдно: это картина Клима Шипенко «Салют-7» и сериал «Душегубы» Давида Ткебучава про витебского маньяка», — отмечал Самойленко.

Второй сезон «Папины дочки. Новые» вышел 15 апреля 2024 года. В нем к своим ролям вернулись Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Лиза Арзамасова и др. Также компанию звездам в новых сериях составили блогер Влад А4 и фигурист Илья Авербух.

Ранее актриса новой «Чебурашки» поделилась деталями съемок продолжения.

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