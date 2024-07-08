Обвинившая Решетову в проституции Степанова посмеялась над стилистом Алеко

Психолог Вероника Степанова высмеяла в своем Telegram-канале звездного стилиста Алеко Надиряна из-за отдыха с Анастасией Решетовой, которую обвиняют в романе с мужем Алсу.

Степанова заявила, что есть мужчины, которые всегда находятся рядом с теми, кто на пике славы или в эпицентре скандала. Она назвала их чрезвычайно ветреными, поверхностными и продажными. Психолог вспомнила, что до этого Надирян работал с Надеждой Стрелец, потом — с Ксенией Бородиной. Когда фамилию экс-ведущей «Дома-2» подзабыли, то Надирян, считает Степанова, «понесся со всех ног» к Решетовой.

Свое мнение об Надиряне Степанова высказала после того, как Решетова написала заявление в полицию на нее. По словам модели, высказывания психолога порочат ее честь и достоинство. Причиной стал пост, в котором Степанова обвиняет модель в занятиях эскортом и проституцией и говорит о ее отношениях с мужем Алсу Яном Абрамовым.

6 июля Решетова опубликовала фото со стилистом Надиряном на отдыхе. Это случилось после того, как в СМИ заговорили о романе модели с супругом Алсу, а певица в соцсетях намекнула на правдивость слухов. Алсу оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой модели о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

Ранее Киркоров поддержал мужа Алсу на фоне развода.