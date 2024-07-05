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Внебрачная дочь Стычкина отказалась от фамилии и отчества отца

Super.ru: внебрачная дочь Стычкина София носит фамилию и отчество отчима

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

У Евгения Стычкина есть внебрачная дочь София, которая появилась на свет после непродолжительного романа актера с однокурсницей Юлией Жемчуговой. Об этом сообщает Super.ru.

Дочь поддерживает связь с биологическим отцом, однако носит фамилию и отчество своего отчима Германа Финкельштерна. Причина, по которой девушка отказалась от фамилии отца, неизвестна. Предположительно, Стычкина не записывали в свидетельство о рождении, либо же он мог написать отказ на ребенка, чтобы ее удочерил отчим.

Сейчас, по данным Super.ru, у девушки двойная фамилия — Жемчугова-Финкельштерн. Ей 28 лет. Она живет в Москве и окончила факультет журналистики Московского института телевидения и радиовещания Останкино. Мать Евгения Стычкина рассказала изданию, что девочка свободна, однако в соцсетях Жемчуговой-Финкельштерн журналисты обнаружили снимок с обручальным кольцом.

В 2022 году 47-летний Евгений Стычкин в шестой раз стал отцом. Артист с 2012 года женат на своей коллеге Ольге Сутуловой. Также у актера есть четверо детей от предыдущих отношений — два сына и две дочери.

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