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Госпитализированный Кушанашвили пожалел, что не следил за своим здоровьем

Шоумен Кушанашвили заявил, что безалаберно относился к своему здоровью

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«КАКОВО?! | Отар Кушанашвили» ' class="item-image" >
Телеграм-канал «КАКОВО?! | Отар Кушанашвили»

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили опубликовал в Telegram-канале видео, как ему делают капельницу.

Кушанашвили показал себя и призвал посмотреть, к чему приводит «безалаберное отношение» к своему здоровью.

«Я должен терпеть, а можно было не терпеть, если бы я, самый умный парень на земле, время от времени не проводил время глупо», — поделился шоумен.

Кушанашвили заявил, что вспоминает с отвращением о беззаботно потраченных днях и алкоголе.

2 июля сообщалось, что шоумена прооперируют дважды из-за опухоли в кишечнике. Его госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

5 июля стало известно, что Кушанашвили переведут в московский НМИЦ онкологии им. Блохина, где его лечение будет контролировать главный онколог Минздрава России Иван Стилиди.

Племянница шоумена Луиза подтвердила эту информацию и поблагодарила звезд, участвовавших в сборе средств на лечение. Свои пожертвования сделали Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Табриз Шахиди и Николай Басков.

Ранее Отар Кушанашвили впервые показал себя после госпитализации.

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