Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сеть кинотеатров отменила все сеансы шоу с Гудковым

ТАСС: сеть кинотеатров «Киномакс» отменила показы шоу «Подземелья Чикен Карри»

close
100%
Первый канал

Сеть кинотеатров «Киномакс» отменила все сеансы шоу комика Александра Гудкова «Подземелья Чикен Карри «Черное небо вампиров». Об этом ТАСС сообщила директор отдела маркетинга и рекламы компании «Киномакс» Ольга Лотоцкая.

Причиной отмены стали обращения региональных властей и активистов, которые требовали запретить показы проекта в кинотеатрах России. Все средства за купленные билеты будут возмещены зрителям в полном объеме.

«Сеть кинотеатров «Киномакс» не обладала и не обладает должной информацией о противоправных действиях со стороны создателей фильма, поскольку они отсутствуют в списках иноагентов и экстремистов, не находятся под следствием. После обращений к нам местных региональных властей и патриотических организаций нами принято решение отменить все сеансы», — сообщила Лотоцкая.

3 июля правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в министерство культуры России с просьбой отменить шоу «Подземелья Чикен Карри» с участием Гудкова.

Глава комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что обратится в Минкультуры с требованием отменить прокатное удостоверение на фильм Гудкова.

Ранее продюсер рассказал, сколько Гудков мог получать в России до скандала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами