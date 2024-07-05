Сеть кинотеатров отменила все сеансы шоу с Гудковым

Сеть кинотеатров «Киномакс» отменила все сеансы шоу комика Александра Гудкова «Подземелья Чикен Карри «Черное небо вампиров». Об этом ТАСС сообщила директор отдела маркетинга и рекламы компании «Киномакс» Ольга Лотоцкая.

Причиной отмены стали обращения региональных властей и активистов, которые требовали запретить показы проекта в кинотеатрах России. Все средства за купленные билеты будут возмещены зрителям в полном объеме.

«Сеть кинотеатров «Киномакс» не обладала и не обладает должной информацией о противоправных действиях со стороны создателей фильма, поскольку они отсутствуют в списках иноагентов и экстремистов, не находятся под следствием. После обращений к нам местных региональных властей и патриотических организаций нами принято решение отменить все сеансы», — сообщила Лотоцкая.

3 июля правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в министерство культуры России с просьбой отменить шоу «Подземелья Чикен Карри» с участием Гудкова.

Глава комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что обратится в Минкультуры с требованием отменить прокатное удостоверение на фильм Гудкова.

Ранее продюсер рассказал, сколько Гудков мог получать в России до скандала.