Кончаловский высказался о судьбе Российского оскаровского комитета

Российский режиссер Андрей Кончаловский в беседе с ТАСС высказался о судьбе Российского оскаровского комитета.

Он заявил, что комитет, скорее всего, исчезнет.

«Ликвидировать, не ликвидировать, что не живо, то отваливается, как ветки сухие», — ответил режиссер на вопрос, не стоит ли окончательно ликвидировать комитет.

Кончаловский сравнил отношения с «Оскаром» с браком и напомнил, что много раз разводился.

«Собирал чемодан и уходил. Так у меня и с «Оскаром», — сказал он.

По словам Кончаловского, когда 30 лет назад он жил в Америке, ценность «Оскара» для него была выше, поскольку награда открывала перспективы для будущих работ.

Российский оскаровский комитет работает при Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ. В 2022 году из комитета вышли его председатель Павел Чухрай, режиссеры Алексей Учитель, Николай Досталь, Владимир Котт, Сергей Бодров-старший, Вера Сторожева и сам Кончаловский. В 2023 году работа комитета, выдвигающего российские фильмы на соискание американской кинопремии, была заморожена.

Российские картины трижды получали статуэтку «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке. Среди лауреатов «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), »Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1981) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994).

Также Кончаловский объяснил, почему не будет снимать об Украине.

Ранее стало известно о второй экранизации «Войны и мира» в России.