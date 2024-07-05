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Алла Пугачева уедет с Кипра в охраняемую квартиру

Певица Алла Пугачева на лето переедет в Юрмалу

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Народная артистка России Алла Пугачева в ближайшие дни переедет на лето в Юрмалу (Латвия) с Кипра. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на экс-сотрудников звезды.

В Юрмале 75-летнюю Пугачеву ждет охраняемая квартира. С ней должны быть дети — 10-летние двойняшки Елизавета и Гарри.

«Там для нее уже подготовили жилье — убрались в арендованном доме. И важное — в доме теперь будет не только видеонаблюдение, но и охрана», — говорит источник.

По данным издания, дом Пугачевой в Юрмале сдают с большой скидкой, а переезжает на лето она из-за кипрской жары.

На Кипре Пугачева проживает с супругом — шоуменом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). У пары есть израильские паспорта.

В Латвии с 26 по 28 июля пройдет фестиваль певицы Лаймы Вайкуле, на который приглашена Алла Пугачева. Появился слух, что артистка споет на мероприятии. Однако сообщалось, что на трехдневном фестивале занято около 30% концертного зала.

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