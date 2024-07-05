«Это родные люди»: Кончаловский объяснил, почему не будет снимать об Украине

Режиссер Андрей Кончаловский объяснил, почему пока не готов взяться за новую документальную кинокартину об Украине. Его цитирует ТАСС.

По его словам, такой проект был бы сложным — работе необходимо было бы посвятить серьезное размышление, вложить в проект много усилий.

«Потому что украинцы — это родные люди, это не люди другой культуры. Когда среди родных людей происходят такие трагические противоречия и конфликты, это очень больно», — говорит режиссер.

В 2012 году у Кончаловского вышел документальный фильм «Битва за Украину» — в нем кинематографист анализировал новейшую историю Украины. Он удивлен тому, что картина актуальна и сейчас.

Кончаловский — обладатель двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля (фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай»), обладатель спецприза жюри за картину «Дом дураков». В 2025 году выйдет 16-серийный исторический фильма Кончаловского «Хроники русской революции».

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