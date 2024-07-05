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«Это родные люди»: Кончаловский объяснил, почему не будет снимать об Украине

Режиссер Кончаловский заявил, что не будет снимать документальное кино об Украине

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Domenico Stinellis/AP

Режиссер Андрей Кончаловский объяснил, почему пока не готов взяться за новую документальную кинокартину об Украине. Его цитирует ТАСС.

По его словам, такой проект был бы сложным — работе необходимо было бы посвятить серьезное размышление, вложить в проект много усилий.

«Потому что украинцы — это родные люди, это не люди другой культуры. Когда среди родных людей происходят такие трагические противоречия и конфликты, это очень больно», — говорит режиссер.

В 2012 году у Кончаловского вышел документальный фильм «Битва за Украину» — в нем кинематографист анализировал новейшую историю Украины. Он удивлен тому, что картина актуальна и сейчас.

Кончаловский — обладатель двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля (фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай»), обладатель спецприза жюри за картину «Дом дураков». В 2025 году выйдет 16-серийный исторический фильма Кончаловского «Хроники русской революции».

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