Минкультуры не выдавало прокатное удостоверение проекту Гудкова

Минкультуры России не получало заявление на выдачу прокатного удостоверения проекту «Подземелья Чикен Карри «Черное небо вампиров», одним из создателей которого является комик Александр Гудков, прокат фильма без документа влечет за собой административную ответственность. Об этом журналистам сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

«В министерство культуры РФ не поступало заявление на выдачу прокатного удостоверения проекту «Подземелья Чикен Карри «Черное небо вампиров», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в Минкультуры напомнили, что показ фильма без прокатного удостоверения, устанавливающего, в частности, способ использования фильма, нарушает закон и влечет за собой административную ответственность по статье 14.58 КоАП РФ.

3 июля правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в Минкульт России с просьбой отменить шоу «Подземелья Чикен Карри «Черное небо вампиров».

Глава комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что обратится в Минкультуры с требованием отменить прокатное удостоверение на фильм Гудкова.

Шоу «Подземелья Чикен Карри «Черное небо вампиров» должно было пройти в кинотеатрах многих российских городов. Активисты потребовали отменить показ из-за участия в нем Гудкова.

Ранее продюсер рассказал, сколько Гудков мог получать в России до скандала.