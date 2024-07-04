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Мосгорсуд оставил в СИЗО лидера рок-группы «Пасека»

Мосгорсуд оставил под стражей лидера рок-группы «Пасека» Медведкина

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Телеграм-канал «Baza»

Московский городской суд оставил под стражей лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Суд оставил без изменения постановление Измайловского районного суда города Москвы, который вынес решение об аресте Медведкина до 8 августа 2024 года.

9 июня основатель рок-группы «Пасека» Роман Медведкин был задержан после нападения на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга. Щельцин смог пережить нападение, он находится в больнице.

10 июня Измайловский районный суд Москвы отправил Романа Медведкина в СИЗО по делу о нападении на Щельцина в Москве.

Известно, что мошенники использовали нападение на главу АНО «Цифровые платформы», чтобы выманить деньги у его бывших коллег.

По данным Baza, после нападения бывшим коллегам Щельцина начал писать якобы Владимир Зыков — экс-директор проектов в «Цифровых платформах». Мошенник под видом Зыкова писал экс-сотрудникам, что нападение на Щельцина — заказное, а сама компания якобы участвовала в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Злоумышленник предупреждал коллег, чтобы они были на связи — с ними должен был связаться «сотрудник ФСБ». Тот переключал людей на «работника Росфинмониторинга», который требовал взять кредиты и перевести сбережения на «безопасный счет».

Ранее Михаила Шаца (признан в РФ СМИ-иноагентом) оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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