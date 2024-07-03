Солист The Hatters отказался от алкоголя

Солист группы The Hatters Юрий Музыченко признался в беседе с teleprogramma.pro, что отказался от алкоголя.

Музыченко отметил, что когда-то спиртное было неотъемлемой частью его жизни, которая казалась ему «веселой и яркой». Однако, по словам артиста, сейчас к нему пришло понимание того, что стоит пожить не только для себя, но и для других.

«Сейчас я в нашей большой семье остался единственным взрослым мужчиной — отца и старшего брата, увы, уже нет. И я ощущаю ответственность за всю женскую часть семьи. Нужно пожить ради моих девочек. Скажу вам, что и без алкоголя жить интересно! А если иногда заниматься спортом, то можно еще и результат хороший увидеть», — поделился музыкант.

Музыченко отметил, что спустя несколько месяцев после отказа от алкоголя у него пропало желание выпивать вовсе. Певец признался, что, перестав употреблять, он обрел гармонию с собой и окружающими.

«Живу сейчас больше для них, следя за собой. Вот такой парадокс», — рассказал артист.

В октябре 2023 года Музыченко объяснял свою привычку злоупотреблять алкоголем тем, что много работает. По его словам, во время двухчасового выступления набирается много энергии, которую надо «заземлить».

Ранее солист The Hatters пожаловался, что Шнуров сломал ему жизнь своими песнями.