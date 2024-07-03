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«Ничтожные люди»: Светлана Немоляева высказалась об уехавшей из России Лазаревой

Актриса Немоляева назвала телеведущую Лазареву ничтожным человеком

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Народная артистка России Светлана Немоляева («Служебный роман», «Гараж») высказалась об уехавшей из России телеведущей Татьяне Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом). Ее цитирует aif.ru.

«Для меня Татьяна Лазарева и подобные ей — это ничтожные люди», — заявила она.

Слова Лазаревой, оправдывающие атаки украинских беспилотников на российские города, Немоляева назвала кощунством.

«Я котенка обидеть не могу, пнуть ногой, не то чтобы пожелать, чтобы человека разорвало на части. Даже повторять не буду то, что говорит Татьяна Лазарева. Как человек она мне совершенно неинтересна. Лазарева у меня вызывает брезгливое ощущение», — заключила она.

Росфинмониторинг недавно внес Лазареву в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

В МВД объявили телеведущую в розыск, а суд постановил ее арестовать.

Ранее Немоляева назвала Аллу Пугачеву «затертой темой».

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