Анастасия Решетова подаст в суд после обвинений в эскорте

Блогерша и модель Анастасия Решетова собирается подать в суд на психолога Веронику Степанову. Об этом сообщил в беседе с порталом «Страсти» адвокат Решетовой Сергей Жорин.

«Анастасия Решетова подверглась кибербуллингу из-за слухов и домыслов, не имеющих никакого отношения к действительности, и в ближайшее время мы подадим заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело на Веронику Степанову за клевету в адрес Анастасии Решетовой», — сказал Жорин.

Решетова решила подать в суд после того, как в блоге Степановой появились обвинения в адрес модели в эскорте и проституции. Также психолог заявляла о том, что Решетова якобы состоит в отношениях с мужем певицы Алсу предпринимателем Яном Абрамовым.

27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем. 28 мая сообщалось, что причиной расставания певицы с бизнесменом могли стать измены супруга.

Известно, что заявление с жалобой на Степанову Решетова уже направила в полицию.

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