Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Анастасия Решетова подаст в суд после обвинений в эскорте

Адвокат Жорин: Решетова подаст в суд за клевету на психолога Степанову

close
100%
Надежда Стрелец/YouTube

Блогерша и модель Анастасия Решетова собирается подать в суд на психолога Веронику Степанову. Об этом сообщил в беседе с порталом «Страсти» адвокат Решетовой Сергей Жорин.

«Анастасия Решетова подверглась кибербуллингу из-за слухов и домыслов, не имеющих никакого отношения к действительности, и в ближайшее время мы подадим заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело на Веронику Степанову за клевету в адрес Анастасии Решетовой», — сказал Жорин.

Решетова решила подать в суд после того, как в блоге Степановой появились обвинения в адрес модели в эскорте и проституции. Также психолог заявляла о том, что Решетова якобы состоит в отношениях с мужем певицы Алсу предпринимателем Яном Абрамовым.

27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем. 28 мая сообщалось, что причиной расставания певицы с бизнесменом могли стать измены супруга.

Известно, что заявление с жалобой на Степанову Решетова уже направила в полицию.

Ранее Диана Арбенина рассказала, как написала свой хит «31-я весна».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами