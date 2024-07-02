«Народная боль»: сценарист «Слова пацана» назвал причину успеха сериала

Один из сценаристов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев назвал причину успеха проекта. Об этом он поговорил с NEWS.ru на полях кинопремии «Ника», где сериал получил специальный приз.

Золотарев считает, что сериал «попал в нерв».

«Бывает, что попадаешь в какую-то народную боль, и история начинает жить. Наверное, нечто подобное произошло со «Словом пацана», — предположил он.

По словам сценариста, особая заслуга в успехе сериала — непосредственное участие в его создании Роберта Гараева, автора документальной книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х». Он присутствовал на всех сценарных сессиях и вместе со съемочной группой придумывал эту историю.

Сценарист отказался рассказать, увидят ли зрители второй сезон сериала, и уклончиво ответил на вопрос, хотел бы он сам продолжения этой истории.

Накануне сообщалось, что документальный фильм о сериале «Слова пацана. Кровь на асфальте» выйдет в июле.

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