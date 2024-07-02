Денис Драгунский рассказал, каково быть «Дениской» из «Денискиных рассказов»

Российский писатель Денис Драгунский выпустил юбилейную 25-ю книгу «Двоюродная жизнь» (издательство «Редакция Елены Шубиной»). В большом интервью проекту «Сноб» автор рассказал о том, как начал писать прозу и не надоела ли ему литература.

Издание также поинтересовалось у писателя, как себя чувствует человек, которого несколько поколений страны знает как литературного героя, «того самого Дениску» из «Денискиных рассказов». Обозреватель напомнил, что Денис Драгунский является автором книги «Подлинная жизнь Дениса Кораблева», где он рассказал о своем детстве.

«Этот человек чувствует себя прекрасно. После <...> Тимура Аркадьевича Гайдара, Кристофера Робина Милна и Алексея Петровича Маресьева — этот человек остался единственным реальным гражданином, который является главным героем художественного произведения <...> Есть от чего задрать нос. Лучшее, однако, средство от задирания носа — это честная автобиография, что я и попробовал сделать», — рассказал Драгунский.

«Денискины рассказы» — цикл произведений писателя Виктора Драгунского, посвященный случаям из жизни школьника Дениса Кораблева. Появившиеся в конце 1950-х рассказы стали классикой детской литературы.

1 июня в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера семейного комедийного сериала «Денискины рассказы» с Лизой Моряк и Яниной Студилиной.

История сериала происходит одновременно и в прошлом, и в современности. По сюжету дедушка Денис Викторович пытается унять шестилетнего внука Дениса, рассказывая ему о своем собственном детстве. Оказывается, что в глубине души родственники похожи, несмотря на существенную разницу в возрасте. Для Дениса эти рассказы становятся еще и фантастическим порталом в советское прошлое, поводом исследовать удивительный окружающий мир.

Ранее в Екатеринбурге прошел первый международный книжный фестиваль «Красная строка».