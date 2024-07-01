В Ираке воздвигнут музей русского философа в виде Вавилонской башни

В столице Ирака Багдаде создадут большой музей философа, писателя и художника Александра Зиновьева под названием «Зинотека». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вдову философа Ольгу Зиновьеву — хранительницу интеллектуального наследия и президента биографического института его имени.

По словам Зиновьевой, с такой инициативой к ней обратилось правительство Ирака, духовный лидер и президент страны. «Зинотека» будет представлять собой большой мультимедийный музей, в котором будут представлены все работы Зиновьева во всех сферах — всего 66 комнат по количеству книг философа. Там же разместится галерея картин философа, фото- и аудиоархивы.

«Руководство Ирака дало разрешение на строительство этого музея в виде Вавилонской башни, нам уже территория выделена в Багдаде, 49 гектаров», — заявила она, добавив, что проект разработают петербургские архитекторы.

Александр Зиновьев (1922-2006) — российский философ, социолог, писатель и художник, автор социологических романов «Зияющие высоты», «Светлое будущее», «Желтый дом», «Гомо советикус» и других.

В 1978 году Зиновьев был лишен гражданства СССР и выслан в ФРГ, в 1990 восстановлен в советском гражданстве, а в 1999 году вернулся в Москву, где заявлял о своих патриотических взглядах.

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