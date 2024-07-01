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В мэрии Москвы рассказали, на какой день планируется выступление Канье Уэста

НСН: в мэрии Москвы назвали 7 сентября возможной датой выступления Канье Уэста

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Ashley Landis/AP

Выступление американского рэп-исполнителя Канье Уэста намечено на канун Дня города в «Лужниках», передает НСН со ссылкой на собственный источник в мэрии столицы. Там подчеркнули, что правительство города готово помочь организаторам в проведении концерта.

В администрации напомнили, что традиционно главные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города, проходят 7 сентября. Предполагается, что Канье Уэст может выступить в этот день. В мэрии подчеркнули, что готовы «разносторонне поддержать» организаторов концерта.

До этого СМИ писали со ссылкой на инсайдеров, что выступление рэпера запланировано на 6 сентября. Утверждается, что в столицу он приезжал, чтобы выбрать подходящую для концерта площадку. В команде бренда «Гоша Рубчинский» в то же время сообщали, что Канье Уэст прибыл в Москву на день рождения дизайнера.

Ранее стало известно, куда Канье Уэст улетел из Москвы.

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