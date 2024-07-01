Стало известно, куда Канье Уэст улетел из Москвы

Стало известно, куда американский рэпер Канье Уэст вылетел из Москвы после визита в Россию. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Телеканал показал пересадочный талон рэпера, в котором указано, что артист отправился в Берлин с пересадкой в Стамбуле. Из информации на талоне следует, что в Турцию Канье Уэст вылетел в бизнес-классе авиакомпанией Turkish Airlines.

В графе «фамилия» на талоне указано YE, а в графе «имя» — FNU (First Name Unknown — англ. «имя неизвестно»). Канье Уэст недавно официально сменил имя на YE, и по документам имени у музыканта нет — только новая краткая фамилия.

Канье Уэст прибыл в Москву 30 июня. Команда бренда «Гоша Рубчинский» рассказала «Газете.Ru», что рэпер приехал в столицу РФ на день рождения дизайнера.

В свою очередь, продюсер Яна Рудковская не исключила, что артист проведет концерт на стадионе «Лужники». Однако в пресс-службе площадки эту информацию не подтвердили. В ночь на 1 июля Канье покинул Москву.

Ранее политолог нашел в визите Канье Уэста в Россию послание шоу-бизнесу США.