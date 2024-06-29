Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У Мэттью Перри был роман с актрисой, которая принесла ему наркотики

Актер Перри был в отношениях с актрисой, которая принесла ему наркотики

close
100%
Global Look Press

У актера Мэттью Перри был роман с актрисой Брук Мюллер, рассказала его другая бывшая партнерша и ассистентка Кейти Эдвардс. Об этом сообщает The Sun.

В отношениях Перри и Мюллер, уточнила она, состояли в 2006 году — примерно тогда же, когда и у Эдвардс с актером.

«Познакомились они точно не в рехабе, мы все встретились на «Анонимных алкоголиках» в 2006. Мы обе встречались с ним одновременно, никто не был ничьим партнером официально, просто спали. Он приглашал меня и ее на свидания», — рассказала Эдвардс.

По словам женщины, отношения с обеими у Перри длились около трех месяцев. Встречи всегда проходили в доме Перри, на публике женщины с ним не показывались.

Накануне 46-ktnyzz Брук Мюллер была допрошена в полиции. В доме у нее прошли обыски, были изъяты компьютер и телефоны. По версии следствия именно Мюллер принесла в дом Мэттью Перри наркотики. В ближайшее время ей могут предъявить обвинение, а также его могут получить еще несколько пособников.

Мэттью Перри не стало 28 октября 2023 года, ему было 54 года. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление наркотиков, которое привело к сердечному приступу.

Ранее Лада Дэнс погасила миллионный долг перед налоговой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами