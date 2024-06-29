У Мэттью Перри был роман с актрисой, которая принесла ему наркотики

У актера Мэттью Перри был роман с актрисой Брук Мюллер, рассказала его другая бывшая партнерша и ассистентка Кейти Эдвардс. Об этом сообщает The Sun.

В отношениях Перри и Мюллер, уточнила она, состояли в 2006 году — примерно тогда же, когда и у Эдвардс с актером.

«Познакомились они точно не в рехабе, мы все встретились на «Анонимных алкоголиках» в 2006. Мы обе встречались с ним одновременно, никто не был ничьим партнером официально, просто спали. Он приглашал меня и ее на свидания», — рассказала Эдвардс.

По словам женщины, отношения с обеими у Перри длились около трех месяцев. Встречи всегда проходили в доме Перри, на публике женщины с ним не показывались.

Накануне 46-ktnyzz Брук Мюллер была допрошена в полиции. В доме у нее прошли обыски, были изъяты компьютер и телефоны. По версии следствия именно Мюллер принесла в дом Мэттью Перри наркотики. В ближайшее время ей могут предъявить обвинение, а также его могут получить еще несколько пособников.

Мэттью Перри не стало 28 октября 2023 года, ему было 54 года. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление наркотиков, которое привело к сердечному приступу.

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