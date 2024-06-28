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Продюсер о разводе Алсу: «Напоказ, как у Бузовой»

Продюсер Рудченко заявил, что Алсу пиарится на разводе с Абрамовым

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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Павел Рудченко считает, что бракоразводный процесс певицы Алсу с Яном Абрамовым освещается в СМИ ради пиара артистки. Его слова передает издание Teleprogramma.pro.

«Если бы это было не направлено на карьеру и подъем популярности, то эта история была бы очень тихой и внутрисемейной», — заявил музыкальный критик.

Рудченко подчеркнул, что изначально предполагал, что у исполнительницы будет такой же «развод напоказ», как у Ольги Бузовой.

«Ей уже за 40, поэтому нужно омолаживать аудиторию и работать с большим количеством контента, одного хита не хватит. <...> Вполне возможно, что возвращение на сцену будет вполне успешным», — также добавил эксперт.

Алсу была замужем за предпринимателем Яном Абрамовым с 2006 года. 27 мая стало известно, что певица подала заявление на развод.

Недавно сообщалось, что Абрамов попросил суд дать время на примирение с певицей. В итоге суд отложил разбирательство по делу на два месяца. Как сообщала Ксения Собчак в своем Telegram-канале, Абрамов также заявил о готовности отдать экс-супруге активы на сумму 2,5 млрд рублей.

Ранее Успенская подала в суд на Киркорова из-за интервью.

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